Як отримати десять окладів під час виходу на пенсію у 2025 році

Деякі українці під час виходу на пенсію мають право на одноразову виплату, яка дорівнює 10 місячним окладам. Таку допомогу від держави отримують люди, які працювали у певних закладах.

Хто має право на 10 окладів під час виходу на пенсію

Отримати 10 окладів під час виходу на пенсію можуть працівники державних та комунальних установ з відповідним стажем роботи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перелік працівників, які можуть претендувати на виплату 10 окладів під час виходу на пенсію, зазначений у постанові Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 року. Це постанова "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Допомога передбачається для працівників:

дошкільних навчальних закладів;

загальноосвітніх шкіл;

позашкільних навчальних закладів;

художніх і музичних шкіл;

професійно-технічних навчальних закладів;

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

військових загальноосвітніх закладів;

дитячих будинків;

дитячих клінік, санаторіїв, будинків дитини, дитячих відділень;

бібліотек;

інтернатів для людей з інвалідністю;

аптек тощо.

Варто знати! Грошова допомога у розмірі 10 місячних пенсій, яка виплачується під час виходу на заслужений відпочинок, не оподатковується.

Як отримати 10 окладів під час виходу на пенсію

Щоб отримати виплати у розмірі 10 місячних пенсій, працівники повинні мати стаж роботи на зазначених у постанові Кабміну посадах не менше 35 років – для чоловіків, і не менше 30 років – для жінок.

Для отримання допомоги необхідно подати документи до Пенсійного фонду України:

звернення про призначення виплат;

трудову книжку;

довідку з місця роботи;

підтвердження про наявність відповідного страхового стажу.

Розмір грошової допомоги розраховується на основі місячного розміру пенсії, обчисленого згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.

Важливо! На виплати мають право пенсіонери, які раніше не отримували жодної іншої пенсії.