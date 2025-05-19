Як отримати десять окладів під час виходу на пенсію у 2025 році
Деякі українці під час виходу на пенсію мають право на одноразову виплату, яка дорівнює 10 місячним окладам. Таку допомогу від держави отримують люди, які працювали у певних закладах.
Хто має право на 10 окладів під час виходу на пенсію
Отримати 10 окладів під час виходу на пенсію можуть працівники державних та комунальних установ з відповідним стажем роботи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Перелік працівників, які можуть претендувати на виплату 10 окладів під час виходу на пенсію, зазначений у постанові Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 року. Це постанова "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".
Допомога передбачається для працівників:
- дошкільних навчальних закладів;
- загальноосвітніх шкіл;
- позашкільних навчальних закладів;
- художніх і музичних шкіл;
- професійно-технічних навчальних закладів;
- вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- військових загальноосвітніх закладів;
- дитячих будинків;
- дитячих клінік, санаторіїв, будинків дитини, дитячих відділень;
- бібліотек;
- інтернатів для людей з інвалідністю;
- аптек тощо.
Варто знати! Грошова допомога у розмірі 10 місячних пенсій, яка виплачується під час виходу на заслужений відпочинок, не оподатковується.
Як отримати 10 окладів під час виходу на пенсію
Щоб отримати виплати у розмірі 10 місячних пенсій, працівники повинні мати стаж роботи на зазначених у постанові Кабміну посадах не менше 35 років – для чоловіків, і не менше 30 років – для жінок.
Для отримання допомоги необхідно подати документи до Пенсійного фонду України:
- звернення про призначення виплат;
- трудову книжку;
- довідку з місця роботи;
- підтвердження про наявність відповідного страхового стажу.
Розмір грошової допомоги розраховується на основі місячного розміру пенсії, обчисленого згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.
Важливо! На виплати мають право пенсіонери, які раніше не отримували жодної іншої пенсії.