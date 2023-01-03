БЕБ викрило міжнародну злочинну схему: вилучено мільйони гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили масштабну злочинну схему з відмивання коштів, яка діяла не лише в Україні, а і за кордоном. ЇЇ організатори допомагали злочинцям у приховуванні нелегальних доходів.

Детективи БЕБ провели обшуки, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, і вилучили 152 мільйони гривень. Також було знайдено документи чорнові записи, якими користувались організатори схеми.

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Що робили злочинці

Група осіб організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Таким чином змовники допомагали злочинцям приховати нелегально здобуті кошти від фінансових регуляторів. Конвертаційні центри для переведення коштів у готівку знаходились в Україні та в країнах Євросоюзу.

Злочинною схемою встигли скористуватися сотні фізичних осіб та великих компаній, – зазначають в БЕБ.

Нагадаємо, одне з оборонних підприємств у березні цього року закупило неякісні товари військового призначення. Це спричинило розтрату бюджетних коштів на загальну суму 5,4 мільйона гривень. Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що до злочину можуть бути причетними службові особи підприємства Укроборонпрому.