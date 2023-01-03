Детективы БЭБ провели обыски, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли 152 миллиона гривен. Также были найдены документы черновой записи, которыми пользовались организаторы схемы.

Интересно Желающим заработать на войне не место в государственной оборонке – Укроборонпром о подозрениях должностным лицам

Что делали преступники

Группа лиц организовала обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажа криптовалют.

Таким образом, заговорщики помогали преступникам скрыть нелегально полученные средства от финансовых регуляторов. Конвертационные центры для обналичивания находились в Украине и в странах Евросоюза.

Преступной схемой успели воспользоваться сотни физических лиц и крупных компаний, отмечают в БЭБ.

Напомним, одно из оборонных предприятий В марте этого года закупило некачественные товары военного назначения. Это привело к растрате бюджетных средств на общую сумму 5,4 миллиона гривен. Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что к преступлению могут быть причастны должностные лица предприятия Укроборонпрома.