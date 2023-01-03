Из-за таких действий работников государство потеряло более 5 миллионов гривен из государственного бюджета. Для служащих предприятия выбирают меру пресечения.
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Что говорят в концерне
ГК "Укроборонпром" заявил, что тесно сотрудничает с Бюро экономической безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения.
Желающим украсть или заработать на войне, пока страна героически сопротивляется оккупанту, не место в системе государственного оборонно-промышленного комплекса,
– говорится в официальном заявлении.
Должностные лица Укроборонпрома в марте 2022 года, то есть во время полномасштабного вторжения в Украину, закупили некачественные товары военного назначения для ВСУ. Расход бюджетных средств оценивается на общую сумму в 5,4 миллиона гривен.
Отмечают, что государственный концерн тесно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всемерное содействие расследованию этого дела и раскрытию всех связанных уголовных преступлений.
Укроборонпром выпустит украинский БПЛА: главное
- Выход нового беспилотника в Укроборонпроме был анонсирован 17 октября. Кстати, после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed-136.
- Тогда же в Укроборонпроме рассказали, что дальность его полета – 1000 километров. Вес боевой части – 75 килограммов.
- В начале ноября менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что "такая боевая машина нормально улетит до конца этого года". Мол, БпЛА уже взлетал и садился.
- Взлетный вес устройства – 200 килограммов. Болдырев также добавил, что построили беспилотник по заданию, которое в начале августа озвучил Главнокомандующий Валерий Залужный.