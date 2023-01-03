Из-за таких действий работников государство потеряло более 5 миллионов гривен из государственного бюджета. Для служащих предприятия выбирают меру пресечения.

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Что говорят в концерне

ГК "Укроборонпром" заявил, что тесно сотрудничает с Бюро экономической безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения.

Желающим украсть или заработать на войне, пока страна героически сопротивляется оккупанту, не место в системе государственного оборонно-промышленного комплекса,

– говорится в официальном заявлении.

Должностные лица Укроборонпрома в марте 2022 года, то есть во время полномасштабного вторжения в Украину, закупили некачественные товары военного назначения для ВСУ. Расход бюджетных средств оценивается на общую сумму в 5,4 миллиона гривен.

Отмечают, что государственный концерн тесно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всемерное содействие расследованию этого дела и раскрытию всех связанных уголовных преступлений.

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