Соответствующую схему разоблачило Бюро экономической безопасности Украины 22 декабря. По их данным, общество вносило ложные данные в официальные документы.
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Какая схема могла действовать в компании известного львовского бизнесмена
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая совместно с группой предприятий была вовлечена в преступную схему и фактически контролировалась известным львовским бизнесменом.
Используя такую схему, общество нанесло государству ущерб в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 миллиона гривен,
– сообщили в БЭБ.
Они установили, что в 2021 – 2022 году должностные лица упомянутого общества:
- покупали разнообразные продукты (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и тому подобное) у нескольких частных предприятий;
- затем продавали товары субъектам хозяйствования разных форм собственности и через сеть продуктовых магазинов на территории Львова, принадлежащих известному львовскому предпринимателю;
- однако, данные о продаже этих товаров не указывали в налоговой отчетности.
Таким образом, общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных товарно-материальных ценностей в складских помещениях, что позволило внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС,
– объяснили в Бюро.
То есть фактически общество могло возвращать деньги за уже проданные товары.
В результате обысков в офисах компании, получившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, изъяли:
- свыше 21 миллиона гривен;
- 95 тысяч евро;
- 10 тысяч долларов наличными;
- то есть – более 25 миллионов гривен в эквиваленте.
Кроме того, изъяли финансово-хозяйственные документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность общества.
БЭБ изъяло деньги, печати и носители информации у компании
Налоги могло не платить руководство "Близненько"
По данным источников издания Zaxid.net, говорится о руководстве сети минимаркетов "Близенько".
Собственные источники издания в правоохранительных органах сообщили, что говорится об известном бизнесмене и владельце сети маркетов "Близенько" Александре Бережанском.
Что известно о скандалах вокруг "Близенько"
- В июле 2021 года Департамент экономического развития Львовского горсовета сообщил, что в сети "Близенько" работникам официально платят наименьшую зарплату по сравнению со всеми другими маркетами Львова.
- Сотрудники официально получали всего 5,4 тысячи гривен, что на несколько сотен меньше минимальной зарплаты, которая тогда составляла 6 тысяч гривен.
- Тогда директор департамента экономического развития Ирина Кулинич отметила, что если бы сеть "Близенько" платила официально своим работникам хотя бы 10 тысяч гривен, то городской бюджет получил бы налог 8,2 миллиона гривен только за 5 месяцев.
- Андрей Садовый говорил, что ето сознательное занижение уплаты налогов и нивелирование законов Украины.
- В комментарии же изданию "Твой город" Александр Бережанский говорил, что расценивает это как клевету и считает, что портится имидж сети.