Соответствующую схему разоблачило Бюро экономической безопасности Украины 22 декабря. По их данным, общество вносило ложные данные в официальные документы.

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Какая схема могла действовать в компании известного львовского бизнесмена

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая совместно с группой предприятий была вовлечена в преступную схему и фактически контролировалась известным львовским бизнесменом.

Используя такую схему, общество нанесло государству ущерб в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 миллиона гривен,

– сообщили в БЭБ.

Они установили, что в 2021 – 2022 году должностные лица упомянутого общества:

покупали разнообразные продукты (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и тому подобное) у нескольких частных предприятий;

затем продавали товары субъектам хозяйствования разных форм собственности и через сеть продуктовых магазинов на территории Львова, принадлежащих известному львовскому предпринимателю;

однако, данные о продаже этих товаров не указывали в налоговой отчетности.

Таким образом, общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных товарно-материальных ценностей в складских помещениях, что позволило внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС,

– объяснили в Бюро.

То есть фактически общество могло возвращать деньги за уже проданные товары.

В результате обысков в офисах компании, получившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, изъяли:

свыше 21 миллиона гривен;

95 тысяч евро;

10 тысяч долларов наличными;

то есть – более 25 миллионов гривен в эквиваленте.

Кроме того, изъяли финансово-хозяйственные документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность общества.

БЭБ изъяло деньги, печати и носители информации у компании

Налоги могло не платить руководство "Близненько"

По данным источников издания Zaxid.net, говорится о руководстве сети минимаркетов "Близенько".

Собственные источники издания в правоохранительных органах сообщили, что говорится об известном бизнесмене и владельце сети маркетов "Близенько" Александре Бережанском.

Что известно о скандалах вокруг "Близенько"