Відповідну схему викрило Бюро економічної безпеки України 22 грудня. За їхніми даними, товариство вносило неправдиві дані в офіційні документи.

Читайте також Мережа аптек "АКС" в Одесі належала росіянці та не сплачувала податки – Бюро економічної безпеки

Яка схема могла діяти в компанії відомого львівського бізнесмена

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств була залучена в злочинній схемі та фактично контролювалась відомим львівським бізнесменом.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 мільйона гривень,

– повідомили в БЕБ.

Вони встановили, що у 2021 – 2022 році службові особи згаданого товариства:

купували різноманітні продукти (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств;

потім продавали товари суб'єктам господарювання різних форм власності та через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належать відомому львівському підприємцю;

проте дані про продаж цих товарів не вказували в податковій звітності.

Таким чином, товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ,

– пояснили в Бюро.

Тобто, фактично, товариство могло повертати гроші за вже продані товари.

Внаслідок обшуків у офісах компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили:

понад 21 мільйон гривень;

95 тисяч євро;

10 тисяч доларів готівкою;

тобто – понад 25 мільйонів гривень загалом в еквіваленті.

Окрім того, вилучили фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.

БЕБ вилучило гроші, печатки та носії інформації у компанії

Податки могло не платити керівництво "Близенько"

За даними джерел видання Zaxid.net, мовиться про керівництво мережі мінімаркетів "Близенько".

Власні джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що мовиться про відомого бізнесмена та власника мережі маркетів "Близенько" Олександра Бережанського.

Що відомо про скандали довкола "Близенько"