Відповідну схему викрило Бюро економічної безпеки України 22 грудня. За їхніми даними, товариство вносило неправдиві дані в офіційні документи.
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Яка схема могла діяти в компанії відомого львівського бізнесмена
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств була залучена в злочинній схемі та фактично контролювалась відомим львівським бізнесменом.
Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 мільйона гривень,
– повідомили в БЕБ.
Вони встановили, що у 2021 – 2022 році службові особи згаданого товариства:
- купували різноманітні продукти (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств;
- потім продавали товари суб'єктам господарювання різних форм власності та через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належать відомому львівському підприємцю;
- проте дані про продаж цих товарів не вказували в податковій звітності.
Таким чином, товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ,
– пояснили в Бюро.
Тобто, фактично, товариство могло повертати гроші за вже продані товари.
Внаслідок обшуків у офісах компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили:
- понад 21 мільйон гривень;
- 95 тисяч євро;
- 10 тисяч доларів готівкою;
- тобто – понад 25 мільйонів гривень загалом в еквіваленті.
Окрім того, вилучили фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.
БЕБ вилучило гроші, печатки та носії інформації у компанії
Податки могло не платити керівництво "Близенько"
За даними джерел видання Zaxid.net, мовиться про керівництво мережі мінімаркетів "Близенько".
Власні джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що мовиться про відомого бізнесмена та власника мережі маркетів "Близенько" Олександра Бережанського.
Що відомо про скандали довкола "Близенько"
- У липні 2021 року Департамент економічного розвитку Львівської міськради повідомив, що в мережі "Близенько" працівникам офіційно платять найменшу зарплату, порівняно з усіма іншими маркетами Львова.
- Співробітники офіційно отримували всього 5,4 тисячі гривень, що на декілька сотень менше за мінімальну зарплату, яка становила тоді 6 тисяч гривень.
- Тоді директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич зазначила, що якби мережа "Близенько" сплачувала офіційно своїм працівникам хоча б 10 тисяч гривень, то міський бюджет отримав би податку 8,2 мільйона гривень тільки за 5 місяців.
- Андрій Садовий говорив, що є свідоме заниження сплати податків та нівелювання законів України.
- Натомість у коментарі виданню "Твоє місто" Олександр Бережанський говорив, що розцінює це як наклеп та вважає, що псується імідж мережі.