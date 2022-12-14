Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Актуально Черговий скандал в українському футболі: ексгравець збірної підозрюється у несплаті податків

До бюджету не доходили мільйони гривень

Правоохоронці встановили, що службові особи компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйонів гривень.

Серед арештованої нерухомості підприємства 11 житлових та 23 нежитлових приміщення, а також одна земельна ділянка. Загальна вартість цієї нерухомості складає понад 102 мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією платформи відкритих даних YouControl, кінцевим бенефіціаром приватного підприємства є громадянка РФ Олена Лаврінова. Вона також пов'язана з ТОВ "Т-МАРК" та ТОВ "Ліки Одещини".

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада наклала санкції на спортсменів, які підтримали війну Росії. До списку потрапили 56 спортсменів, які виправдовують військове вторгнення і геноцид українців. Серед них знайшлось місце і для громадянина України Анатолія Тимощука.Ексфутболіст збірної України вже більше п'яти років працює асистентом тренера Зеніта і жодного разу не засудив дії російської армії на території його Батьківщини.