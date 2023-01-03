Через такі дії працівників держава втратила понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Для службовців підприємства наразі обирають запобіжний захід.
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Що кажуть у концерні
ДК "Укроборонпром" заявив, що тісно співпрацює з Бюро економічної безпеки України з початку повномасштабного вторгнення.
Охочим вкрасти чи заробити на війні, допоки країна героїчно чинить спротив окупанту, не місце у системі державного оборонно-промислового комплексу,
– йдеться в офіційній заяві.
Посадові особи Укроборонпрому у березні 2022 року, тобто під час повномасштабного вторгнення в Україну, закупили неякісні товари військового призначення для ЗСУ. Розтрата бюджетних коштів оцінюється на загальну суму у 5,4 мільйона гривень.
Зазначають, що державний концерн тісно співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття усіх пов'язаних кримінальних злочинів.
Укроборонпром випустить український БпЛА: головне
- Вихід нового безпілотника в Укроборонпромі анонсували 17 жовтня. До речі, після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.
- Тоді ж в Укроборонпромі розповіли, що дальність його польоту – 1000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів.
- На початку листопада менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зазначив, що "така бойова машина нормально полетить до кінця цього року". Мовляв, БпЛА вже злітав і сідав.
- Злітна вага пристрою – 200 кілограмів. Болдирєв також додав, що побудували безпілотник згідно з завданням, яке на початку серпня озвучив Головнокомандувач Валерій Залужний.