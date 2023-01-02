Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що до злочину можуть бути причетними службові особи одного з державних підприємств Укроборонпрому. Про підозру повідомили для шести людей.

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"Ці службовці, зловживаючи своїм становищем, уклали договори з фізичними особами підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 мільйона гривень та 3,49 мільйона гривень відповідно", – розповіли у Бюро економічної безпеки.

Передали для ЗСУ

За інформацією БЕБ, придбані товари не відповідали умовам договору. Слідчі провели комплекс судових експертиз та підтвердили факти невідповідності технічним умовам. Однак обладнання таки передали для однієї з військових частин Збройних Сил України. Захисники не змогли використовувати засоби в бою.

Для шести службовців підприємства обирають запобіжний захід. Детективи повідомили про підозру у таких злочинах:

розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

видачі службовою особою неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки.

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