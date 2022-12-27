Загалом вартість руди оцінюють в 1,8 мільярда гривень. Орієнтовно це становить 45 мільйонів доларів.

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Руда мала піти на потреби російських окупантів

Детективи з БЕБ викрили, що руда належить іноземній компанії. Юридичну особу-нерезидента зареєстрували у країні ЄС. Усі дороги ведуть до російського прокремлівського олігарха Алішеру Усманову.

У ході слідчо-оперативних дій вдалося викрити підпільні склади Росії. Саме там зберігали 160 тисяч тонн залізної руди. Її виявили на території декількох українських морських портів.

Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу,

– мовиться у повідомленні.

Мовиться, що руду представники країни-терористки хотіли нелегально вивезти на територію Росії. Далі сировину планували передати, зокрема, на потреби воєнно-промислового комплексу Росії. Країна-окупантка сподівалася, що це забезпечить потреби окупантів.

Важливо! У БЕБ наголосили, що, на жаль, відсоток проникнення російського капіталу в українську економіку – дуже високий. Боротьба з цим триває.