Ексдепутат виправдовував війну Росії проти України, повідомляють у пресслужбі СБУ. Також він закликав українців, що живуть на тимчасово окупованих територіях, брати російські паспорти.

Читайте також Голова СБУ допускає обмін Богуслаєва на військових

Щоб уникнути кари за злочини, Святаш утік до Росії

СБУ оголосила у розшук екснардепа Харківського осередку "Партії регіонів". Дмитро Святаш, після початку повномасштабної війни, усіляко виправдовував дії окупантів.

Щобільше, у серпні він опублікував в одній зі своїх соцмереж пропагандистський пост. У ньому чоловік закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати окупантів і погодитися оформити російські паспорти.

Святаш гарантував, що за це до українців буде "лояльне відношення" з боку агресора. Також екснардеп обіцяв за співпрацю з ворогом "списання" кредитів. Він переконував, що росіяни надаватимуть жителям окупованих територій усю необхідну гуманітарну допомогу, а також "відновлять" знищену інфраструктуру.

Після того, як зловмисник зрозумів, що "русского міра" в Україні не буде, він утік до Росії, аби уникнути правосуддя. У СБУ зазначають, що раніше скандальному Дмитру Святашу вже оголошували про підозру. Щоправда, дещо іншого характеру.

Колишнього регіонала звинуватили у незаконному відчуженні понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. За це у серпні цього року заарештували його майно на суму 600 мільйонів гривень.

Зверніть Голова СБУ спрогнозував долю Путіна й згадав про "унікальну скарбничку доказів"

Начальник Служби безпеки розповів, що сталося з Медведчуком