Экс-депутат оправдывал войну России против Украины, сообщают в пресс-службе СБУ. Также он призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, брать российские паспорта.
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Чтобы избежать наказания за преступления, Святаш сбежал в Россию
СБУ объявила в розыск экс-нардепа Харьковской ячейки "Партии регионов". Дмитрий Святаш, после начала полномасштабной войны, всячески оправдывал действия оккупантов.
Более того, в августе он опубликовал в одной из своих соцсетей пропагандистский пост. В нем мужчина призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать оккупантов и согласиться оформить российские паспорта.
Святаш гарантировал, что за это к украинцам будет "лояльное отношение" со стороны агрессора. Также экс-нардеп обещал за сотрудничество с врагом "списание" кредитов. Он убеждал, что россияне будут оказывать жителям оккупированных территорий всю необходимую гуманитарную помощь, а также восстановят уничтоженную инфраструктуру.
После того как злоумышленник понял, что "русского мира" в Украине не будет, он сбежал в Россию во избежание правосудия. В СБУ отмечают, что ранее скандальный Дмитрий Святаш уже объявлялся о подозрении. Правда, несколько иного характера.
Бывший регионал обвинили в незаконном отчуждении более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний. За это в августе этого года было арестовано его имущество на сумму 600 миллионов гривен.
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Начальник Службы безопасности рассказал, что произошло с Медведчуком
- О судьбе пресловутого Медведчука рассказал начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, жизнь кума Владимира Путина кардинально изменилась.
- Напомним, что недавно в сети появились кадры, на которых видно, как Медведчук и Марченко едят в одном из заведений во временно оккупированной Ялте. "Сначала, извините, тюрьма и вши, потом – обмен, а потом – яичница в Крыму. До этого он был королем жизни", – подметил Малюк.
- Глава СБУ убежден, что Медведчук встречался с Путиным. Возможно, Кремль мог специально показать общественности экс-нардепа, чтобы напомнить о нем. Или же состоятельная жизнь Медведчука действительно претерпела серьезные изменения.