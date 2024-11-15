Доходи від детінізації бізнесу майже такі ж, як фінансова допомога від Канади

За 10 місяців 2024 року держбюджет України отримав від детінізації 1,67 мільярда доларів у еквіваленті. Ця сума співмірна з обсягом фінансової допомоги від деяких країн.

Які надходження від детінізації бізнесу

Надходження від детінізації порівнюють з грошовою допомогою, яку Україна отримує від Канади, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради Завжди, коли ми говоримо про допомогу партнерів, ми маємо не забувати про внутрішні резерви від детінізації та антикору.

Він додав, що надходження від детінізації через податки, які адмініструє Державна податкова служба, складають 6,1% від загальної міжнародної допомоги, отриманої цього року.

Це гроші, що раніше опинялися в кишенях чорних спиртовиків, паливщиків, тютюнщиків та контрабандистів, та щедро розподілялися по всіх корупційній пухлині в держапараті,

– зазначає чиновник.

Порівняння з міжнародною допомогою

Доходи від детінізації порівняно з фінансовою допомогою деяких країн:

ЄС – 13,05 мільярда доларів;

США – 5,25 мільярда доларів;

МВФ – 4,19 мільярда доларів;

Японія – 2,13 мільярда доларів;

Канада – 1,76 мільярда доларів;

Детінізація – 1,67 мільярда доларів;

– 1,67 мільярда доларів; Великобританія – 0,52 мільярда доларів;

Інші партнери – 0,33 мільярда доларів.

Гетманцев додав, що з перевиконанням плану доходів на митниці внесок детінізації у фінансування бюджету був би помітно більший.