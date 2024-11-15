Какие поступления от детенизации бизнеса

Поступления от детенизации сравнивают с денежной помощью, которую Украина получает от Канады, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Всегда, когда мы говорим о помощи партнеров, мы должны не забывать о внутренних резервах от детенизации и антикора.

Он добавил, что поступления от детенизации через налоги, которые администрирует Государственная налоговая служба, составляют 6,1% от общей международной помощи, полученной в этом году.

Это деньги, что ранее оказывались в карманах черных спиртовиков, топливщиков, табачников и контрабандистов, и щедро распределялись по всем коррупционной опухоли в госаппарате,

– отмечает чиновник.

Сравнение с международной помощью

Доходы от детенизации по сравнению с финансовой помощью некоторых стран:

ЕС – 13,05 миллиарда долларов;

США – 5,25 миллиарда долларов;

МВФ – 4,19 миллиарда долларов;

Япония – 2,13 миллиарда долларов;

Канада – 1,76 миллиарда долларов;

Детенизация – 1,67 миллиарда долларов;

– 1,67 миллиарда долларов; Великобритания – 0,52 миллиарда долларов;

Другие партнеры – 0,33 миллиарда долларов.

Гетманцев добавил, что с перевыполнением плана доходов на таможне вклад детенизации в финансирование бюджета был бы заметно больше.