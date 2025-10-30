Укр Рус
30 жовтня, 17:33
Девальвація гривні: чи тисне МВФ на Нацбанк з метою "послаблення" валюти

Валерія Моргун
Основні тези
  • Міжнародний валютний фонд не чинить тиск на Нацбанк України, а проводить професійний діалог і консультації.
  • Гнучкість обмінного курсу гривні є частиною адаптивної ринкової політики НБУ, яка реагує на зміни попиту і пропозиції.

Наразі у публічному просторі є чимало заяв щодо тиску на Нацбанк Міжнародним валютним фондом щодо девальвації гривні. Однак жодного тиску насправді немає.

Чи відбувається тиск на Нацбанк Міжнародним валютним фондом?

Є тільки професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів, пише 24 Канал з посиланням на члена Ради НБУ Василя Фурмана.

Василь Фурман

Член ради НБУ

По-перше, незалежність Національного банку – це конституційна норма. Ні уряд, ні міжнародні партнери, включно з МВФ, не можуть визначати валютно-курсову політику України. Остаточне рішення – завжди за НБУ. Ми формуємо політику, виходячи з макроекономічних реалій, інфляційних прогнозів та стану платіжного балансу. 

Пункт другий, який заявив Фурман, це те, що МВФ – це не про тиск, а про партнерство. Тобто проводяться фахові консультації, обмін аналітикою, сценаріями, баченням розвитку ситуації на валютному ринку. І попри експертність МВФ, рішення приймає НБУ.

По-третє, у спільній програмі з МВФ уже традиційно зазначається завдання – підвищення гнучкості обмінного курсу. Це не про девальвацію. Це про адаптивність ринку,
– сказав Фурман.

Пункт четвертий: гривня сьогодні – гнучкіша, ніж була ще рік тому. Річ у тім, що курс реагує на зміни попиту і пропозиції валюти, але в межах контрольованої політики НБУ. Це дозволяє:

  1. зберігати стабільність цін;
  2. зовнішню рівновагу;
  3. поступово відновлювати резерви.

Важливо! На початок жовтня 2025 року міжнародні резерви України сягнули 46,6 мільярда доларів США, що на 7,5 мільярда більше, ніж два роки тому. Тобто політика працює.

По-п’яте, поступовість і передбачуваність – це ключові принципи політики НБУ. Будь-яке рішення щодо обмінного курсу ми приймаємо з урахуванням макроекономічних передумов, динаміки інфляції та стану фінансової системи,
– зазначив член Ради НАБУ.

Таким чином, метою НБУ є:

  1. зберігати довіру до гривні;
  2. не допустити розбалансування очікувань;
  3. забезпечити досягнення середньострокової інфляційної цілі – 5%.

Зверніть увагу! Гривня залишається керовано гнучкою, а політика НБУ – послідовною, виваженою і спрямованою на цінову стабільність, фінансову стійкість та економічне зростання України.

Що відомо про ситуацію з МВФ?

Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Нацбанк постійно співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Однак рішення про валютно-курсову політику залишається за НБУ. Так само, за Національним банко, залишається відповідальність.

Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії,
– сказав Пишний.

Зауважте! Політика НБУ була та залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність


 На тлі чого виникла інформація про тиск МВФ?

  • Раніше ЗМІ почали писати, що МВФ тисне на НБУ задля девальвації гривні. Таким чином фонд хоче зміцнити фінанси України.
  • Проте НБУ, згідно з інформацією, чинить опір. Причиною є те, що "послаблення" валюти посилить ризики для інфляції та громадських настроїв.