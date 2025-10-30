Девальвація гривні: чи тисне МВФ на Нацбанк з метою "послаблення" валюти
- Міжнародний валютний фонд не чинить тиск на Нацбанк України, а проводить професійний діалог і консультації.
- Гнучкість обмінного курсу гривні є частиною адаптивної ринкової політики НБУ, яка реагує на зміни попиту і пропозиції.
Наразі у публічному просторі є чимало заяв щодо тиску на Нацбанк Міжнародним валютним фондом щодо девальвації гривні. Однак жодного тиску насправді немає.
Чи відбувається тиск на Нацбанк Міжнародним валютним фондом?
Є тільки професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів, пише 24 Канал з посиланням на члена Ради НБУ Василя Фурмана.
По-перше, незалежність Національного банку – це конституційна норма. Ні уряд, ні міжнародні партнери, включно з МВФ, не можуть визначати валютно-курсову політику України. Остаточне рішення – завжди за НБУ. Ми формуємо політику, виходячи з макроекономічних реалій, інфляційних прогнозів та стану платіжного балансу.
Пункт другий, який заявив Фурман, це те, що МВФ – це не про тиск, а про партнерство. Тобто проводяться фахові консультації, обмін аналітикою, сценаріями, баченням розвитку ситуації на валютному ринку. І попри експертність МВФ, рішення приймає НБУ.
По-третє, у спільній програмі з МВФ уже традиційно зазначається завдання – підвищення гнучкості обмінного курсу. Це не про девальвацію. Це про адаптивність ринку,
– сказав Фурман.
Пункт четвертий: гривня сьогодні – гнучкіша, ніж була ще рік тому. Річ у тім, що курс реагує на зміни попиту і пропозиції валюти, але в межах контрольованої політики НБУ. Це дозволяє:
- зберігати стабільність цін;
- зовнішню рівновагу;
- поступово відновлювати резерви.
Важливо! На початок жовтня 2025 року міжнародні резерви України сягнули 46,6 мільярда доларів США, що на 7,5 мільярда більше, ніж два роки тому. Тобто політика працює.
По-п’яте, поступовість і передбачуваність – це ключові принципи політики НБУ. Будь-яке рішення щодо обмінного курсу ми приймаємо з урахуванням макроекономічних передумов, динаміки інфляції та стану фінансової системи,
– зазначив член Ради НАБУ.
Таким чином, метою НБУ є:
- зберігати довіру до гривні;
- не допустити розбалансування очікувань;
- забезпечити досягнення середньострокової інфляційної цілі – 5%.
Зверніть увагу! Гривня залишається керовано гнучкою, а політика НБУ – послідовною, виваженою і спрямованою на цінову стабільність, фінансову стійкість та економічне зростання України.
Що відомо про ситуацію з МВФ?
Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Нацбанк постійно співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Однак рішення про валютно-курсову політику залишається за НБУ. Так само, за Національним банко, залишається відповідальність.
Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії,
– сказав Пишний.
Зауважте! Політика НБУ була та залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність
На тлі чого виникла інформація про тиск МВФ?
- Раніше ЗМІ почали писати, що МВФ тисне на НБУ задля девальвації гривні. Таким чином фонд хоче зміцнити фінанси України.
- Проте НБУ, згідно з інформацією, чинить опір. Причиною є те, що "послаблення" валюти посилить ризики для інфляції та громадських настроїв.