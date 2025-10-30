Чи відбувається тиск на Нацбанк Міжнародним валютним фондом?

Є тільки професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів, пише 24 Канал з посиланням на члена Ради НБУ Василя Фурмана.

Василь Фурман Член ради НБУ По-перше, незалежність Національного банку – це конституційна норма. Ні уряд, ні міжнародні партнери, включно з МВФ, не можуть визначати валютно-курсову політику України. Остаточне рішення – завжди за НБУ. Ми формуємо політику, виходячи з макроекономічних реалій, інфляційних прогнозів та стану платіжного балансу.

Пункт другий, який заявив Фурман, це те, що МВФ – це не про тиск, а про партнерство. Тобто проводяться фахові консультації, обмін аналітикою, сценаріями, баченням розвитку ситуації на валютному ринку. І попри експертність МВФ, рішення приймає НБУ.

По-третє, у спільній програмі з МВФ уже традиційно зазначається завдання – підвищення гнучкості обмінного курсу. Це не про девальвацію. Це про адаптивність ринку,

– сказав Фурман.

Пункт четвертий: гривня сьогодні – гнучкіша, ніж була ще рік тому. Річ у тім, що курс реагує на зміни попиту і пропозиції валюти, але в межах контрольованої політики НБУ. Це дозволяє:

зберігати стабільність цін; зовнішню рівновагу; поступово відновлювати резерви.

Важливо! На початок жовтня 2025 року міжнародні резерви України сягнули 46,6 мільярда доларів США, що на 7,5 мільярда більше, ніж два роки тому. Тобто політика працює.

По-п’яте, поступовість і передбачуваність – це ключові принципи політики НБУ. Будь-яке рішення щодо обмінного курсу ми приймаємо з урахуванням макроекономічних передумов, динаміки інфляції та стану фінансової системи,

– зазначив член Ради НАБУ.

Таким чином, метою НБУ є:

зберігати довіру до гривні; не допустити розбалансування очікувань; забезпечити досягнення середньострокової інфляційної цілі – 5%.

Зверніть увагу! Гривня залишається керовано гнучкою, а політика НБУ – послідовною, виваженою і спрямованою на цінову стабільність, фінансову стійкість та економічне зростання України.

Що відомо про ситуацію з МВФ?

Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Нацбанк постійно співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Однак рішення про валютно-курсову політику залишається за НБУ. Так само, за Національним банко, залишається відповідальність.

Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії,

– сказав Пишний.

Зауважте! Політика НБУ була та залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність



На тлі чого виникла інформація про тиск МВФ?