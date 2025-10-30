Происходит ли давление на Нацбанк Международным валютным фондом?
Есть только профессиональный диалог и взаимопонимание относительно постепенного усиления рыночных механизмов, пишет 24 Канал со ссылкой на члена Совета НБУ Василия Фурмана.
Читайте также Впервые с начала 2025 года: НБУ поднял курс доллара до 42 гривен
Во-первых, независимость Национального банка – это конституционная норма. Ни правительство, ни международные партнеры, включая МВФ, не могут определять валютно-курсовую политику Украины. Окончательное решение – всегда за НБУ. Мы формируем политику, исходя из макроэкономических реалий, инфляционных прогнозов и состояния платежного баланса.
Пункт второй, который заявил Фурман, это то, что МВФ – это не о давлении, а о партнерстве. То есть проводятся профессиональные консультации, обмен аналитикой, сценариями, видением развития ситуации на валютном рынке. И несмотря на экспертность МВФ, решение принимает НБУ.
В-третьих, в совместной программе с МВФ уже традиционно отмечается задача – повышения гибкости обменного курса. Это не о девальвации. Это об адаптивности рынка,
– сказал Фурман.
Пункт четвертый: гривна сегодня – более гибкая, чем была еще год назад. Дело в том, что курс реагирует на изменения спроса и предложения валюты, но в пределах контролируемой политики НБУ. Это позволяет:
- сохранять стабильность цен;
- внешнее равновесие;
- постепенно восстанавливать резервы.
Важно! На начало октября 2025 года международные резервы Украины достигли 46,6 миллиарда долларов США, что на 7,5 миллиарда больше, чем два года назад. То есть политика работает.
В-пятых, постепенность и предсказуемость – это ключевые принципы политики НБУ. Любое решение относительно обменного курса мы принимаем с учетом макроэкономических предпосылок, динамики инфляции и состояния финансовой системы,
– отметил член Совета НАБУ.
Таким образом, целью НБУ является:
- сохранять доверие к гривне;
- не допустить разбалансировки ожиданий;
- обеспечить достижение среднесрочной инфляционной цели – 5%.
Обратите внимание! Гривна остается управляемо гибкой, а политика НБУ – последовательной, взвешенной и направленной на ценовую стабильность, финансовую устойчивость и экономический рост Украины.
Что известно о ситуации с МВФ?
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Нацбанк постоянно сотрудничает с Международным валютным фондом. Однако решение о валютно-курсовой политике остается за НБУ. Так же, за Национальным банко, остается ответственность.
Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии,
– сказал Пышный.
Заметьте! Политика НБУ была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность
На фоне чего возникла информация о давлении МВФ?
- Ранее СМИ начали писать, что МВФ давит на НБУ для девальвации гривны. Таким образом фонд хочет укрепить финансы Украины.
- Однако НБУ, согласно информации, сопротивляется. Причиной является то, что "ослабление" валюты усилит риски для инфляции и общественных настроений.