Девальвация гривны: давит ли МВФ на Нацбанк с целью "ослабления" валюты

Сейчас в публичном пространстве есть немало заявлений о давлении на Нацбанк Международным валютным фондом по девальвации гривны. Однако никакого давления на самом деле нет.

Происходит ли давление на Нацбанк Международным валютным фондом?

Есть только профессиональный диалог и взаимопонимание относительно постепенного усиления рыночных механизмов, пишет 24 Канал со ссылкой на члена Совета НБУ Василия Фурмана.

Василий Фурман Член совета НБУ Во-первых, независимость Национального банка – это конституционная норма. Ни правительство, ни международные партнеры, включая МВФ, не могут определять валютно-курсовую политику Украины. Окончательное решение – всегда за НБУ. Мы формируем политику, исходя из макроэкономических реалий, инфляционных прогнозов и состояния платежного баланса.

Пункт второй, который заявил Фурман, это то, что МВФ – это не о давлении, а о партнерстве. То есть проводятся профессиональные консультации, обмен аналитикой, сценариями, видением развития ситуации на валютном рынке. И несмотря на экспертность МВФ, решение принимает НБУ.

В-третьих, в совместной программе с МВФ уже традиционно отмечается задача – повышения гибкости обменного курса. Это не о девальвации. Это об адаптивности рынка,

– сказал Фурман.

Пункт четвертый: гривна сегодня – более гибкая, чем была еще год назад. Дело в том, что курс реагирует на изменения спроса и предложения валюты, но в пределах контролируемой политики НБУ. Это позволяет:

сохранять стабильность цен; внешнее равновесие; постепенно восстанавливать резервы.

Важно! На начало октября 2025 года международные резервы Украины достигли 46,6 миллиарда долларов США, что на 7,5 миллиарда больше, чем два года назад. То есть политика работает.

В-пятых, постепенность и предсказуемость – это ключевые принципы политики НБУ. Любое решение относительно обменного курса мы принимаем с учетом макроэкономических предпосылок, динамики инфляции и состояния финансовой системы,

– отметил член Совета НАБУ.

Таким образом, целью НБУ является:

сохранять доверие к гривне; не допустить разбалансировки ожиданий; обеспечить достижение среднесрочной инфляционной цели – 5%.

Обратите внимание! Гривна остается управляемо гибкой, а политика НБУ – последовательной, взвешенной и направленной на ценовую стабильность, финансовую устойчивость и экономический рост Украины.

Что известно о ситуации с МВФ?

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Нацбанк постоянно сотрудничает с Международным валютным фондом. Однако решение о валютно-курсовой политике остается за НБУ. Так же, за Национальным банко, остается ответственность.

Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии,

– сказал Пышный.

Заметьте! Политика НБУ была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность



На фоне чего возникла информация о давлении МВФ?