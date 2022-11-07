Деякі працівники отримають надбавки до зарплати: хто саме

Працівники соціальної сфери будуть отримувати надбавки до заробітної плати. Грошова допомога надходитиме у рамках спільної програми Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила в ефірі телеканалу "Рада", передає пресслужба Мінсоцполітики.

Цікаво Субсидії під час опалювального сезону: на які суми можуть розраховувати українці

Соціальна робота під час війни

Міністрерка зазначила, що під час війни працівники соціальної сфери, зіштовхнулися зі складнощами роботи в небезпечних для життя умовах. Багато з них проявили справжній героїзм, продовжуючи допомагати людям, коли їм самим потрібно було евакуюватися у більш безпечне місце. Зважаючи на це, їх заробітна платня не є високою.

Ми маємо справжній соціальний фронт, який працює в усіх куточках країни. На соціальних працівників сьогодні суттєво збільшилося навантаження, особливо психологічне та моральне. Траплялися випадки, коли соціальні працівники в окупованих населених пунктах забирали до себе додому людей з геріатричних пансіонатів, щоб продовжувати за ними доглядати. Це приклади героїзму, які я не можу не відзначити,

– наголосила міністерка

Для того, щоб підвищити компенсацію за виконану працю, фахівцям, які здійснюють догляд буде надано надбавки до зарплатні. Виплати будуть здійснюватись Мінсоцполітики та програмою грошової допомоги "Cпільно" від ЮНІСЕФ.

Міністерство соцполітики разом з ЮНІСЕФ запровадить доплату працівникам соціальної сфери, які здійснюють догляд. Ми хочемо зробити їхню працю більш престижною і збільшити в усіх напрямках кількість працівників, яких насправді не вистачає,

– заявила міністерка.

Ситуація на деокупованих територіях

Жолнович розповіла, що Мінсоцполітики здійснює соціальні виплати, у тому числі пенсії, у повному обсязі. На нещодавно деокупованих територіях люди можуть отримати пенсії за весь час, коли не було такої можливості. Що стосується соціальних виплат, наразі цей процес налагоджується.

За словами міністерки, наразі в соціальній сфері задіяно близько 250 тисяч працівників по всій Україні. При цьому, фахівців соціальної роботи все ще не вистачає. Вони вирішують багато професійних задач, щоб громадяни могли вчасно отримувати свої соціальні виплати, пенсії та натуральну допомогу.

Виплати на окупованих територіях