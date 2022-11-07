Некоторые работники получат прибавки к зарплате: кто именно

Сотрудники социальной сферы будут получать надбавки к заработной плате. Денежная помощь будет поступать в рамках совместной программы Минсоцполитики и ЮНИСЕФ.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила в эфире телеканала "Рада", передает пресс-служба Минсоцполитики.

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Социальная работа во время войны

Министр отметила, что во время войны работники социальной сферы, столкнулись со сложностями работы в опасных для жизни условиях. Многие проявили настоящий героизм, продолжая помогать людям, когда им самим нужно было эвакуироваться в более безопасное место. Учитывая это, их заработная плата не высока.

У нас есть настоящий социальный фронт, который работает во всех уголках страны. На социальных работников сегодня существенно увеличилась нагрузка, особенно психологическая и моральная. Бывали случаи, когда социальные работники в оккупированных населенных пунктах забирали к себе домой людей из гериатрических пансионатов, чтобы продолжать за ними ухаживать. Это примеры героизма, которые я не могу не отметить,

– подчеркнула министерша

Для того чтобы повысить компенсацию за выполненный труд, специалистам, которые осуществляют уход, будут предоставлены надбавки к зарплате. Выплаты будут осуществляться Минсоцполитики и программой денежной помощи "Спільно" от ЮНИСЕФ.

Министерство соцполитики вместе с ЮНИСЕФ введет доплату работникам социальной сферы, осуществляющих уход. Мы хотим сделать их труд более престижным и увеличить по всем направлениям количество работников, которых на самом деле не хватает,

– заявила министерша.

Ситуация на деоккупированных территориях

Жолнович рассказала, что Минсоцполитики производит социальные выплаты, в том числе пенсии, в полном объеме. На недавно деоккупированных территориях люди могут получить пенсии за все время, когда не было такой возможности. Что касается социальных выплат, сейчас этот процесс налаживается.

По словам министерши, в настоящее время в социальной сфере задействовано около 250 тысяч работников по всей Украине. При этом специалистов социальной работы все еще не хватает. Они решают многие профессиональные задачи, чтобы граждане могли своевременно получать свои социальные выплаты, пенсии и натуральную помощь.

Выплаты на оккупированных территориях