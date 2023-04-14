Деяким держслужбовцям незабаром збільшать зарплатню: про кого мова

Рівень зарплатні деяких держслужбовців незабаром буде збільшений. Мова йде про тих працівників, які проходять служби у небезпечних регіонах країнах.

Рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, обговорювався на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Серед ключових причин підвищення оплати – виконання обов’язків у небезпечних для життя і здоров’я умовах та потреба зберегти кадри.

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Тривають обговорення

На нещодавній нараді були присутні представники Мінреінтеграції, Нацагентства з питань держслужби, Мінекономіки та Мінфіну.

Учасники розглянули розроблений Мінреінтеграції проєкт постанови Уряду. Документ передбачає підвищуючий коефіцієнт для зарплат працівників держорганів, яка проходять службу на окупованих територіях. Окремою категорією винесено тих, хто працює на територіях активних бойових дій та територіях можливих бойових дій.

Для напрацювання узгодженого механізму учасникам наради було запропоновано надати свої пропозиції. Після їх урахування проєкт постанови буде винесено на розгляд Уряду,

– йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

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