Уровень оплаты работникам государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, обсуждался на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.
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Продолжаются обсуждения
На недавнем совещании присутствовали представители Минреинтеграции, Нацагентства по госслужбе, Минэкономики и Минфина.
Участники рассмотрели разработанный Минреинтеграцией проект постановления Правительства. Документ предусматривает повышающий коэффициент для зарплат работников госорганов, проходящих службу на оккупированных территориях. Отдельной категорией вынесены работающие на территориях активных боевых действий и территориях возможных боевых действий.
Для выработки согласованного механизма участникам совещания было предложено предоставить свои предложения. После их учета проект постановления будет вынесен на рассмотрение Правительства,
– говорится в сообщении Минреинтеграции.
Кому могут снизить зарплату
- Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возвращение военнослужащим дополнительного вознаграждения путем установления потолка оплаты труда госработникам
- Ограничить зарплату планируют до уровня 10 минимальных заработных плат, то есть 67 000 гривен.