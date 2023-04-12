Такое решение вызвало негодование в обществе, ведь украинские защитники должны получать достойную компенсацию за свою героическую борьбу с врагом.

Интересно Зеленский подписал законопроект о рекордном увеличении бюджета

Поэтому было зарегистрировано сразу несколько петиций к Президенту с просьбой вернуть выплаты военнослужащим, набравшим необходимое количество голосов в короткие сроки. Также в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9071, которым предлагается установить дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и спасателям на весь период действия военного положения.

10 апреля Верховная Рада приняла закон №8312 с поправкой о возврате 30 000 доплат военнослужащим, полицейским и спасателям в независимости от района прохождения службы и возложенных задач.

Учитывая состав экономической ситуации, в которой находится страна, может не найтись столько средств, чтобы обеспечить выплаты не только военным и полицейским и спасателям, которые проходят службу в зоне боевых действий, но и находящимся в тылу защитникам.

С экономической точки зрения государство может профинансировать все, что угодно. Вопросы в последствиях. Взять и напечатать 180 миллиардов не сложно, но последствия этого будут не очень хорошими для всех граждан Украины. Цена каждого популистического решения – это дополнительная инфляция и негативные для экономики последствия,

– сказал в комментарии 24 Канала экономист Олег Гетман.

В случае, если после подписания закона Президентом средств не хватит на всех, выплаты не получит никто, говорит юрист Александр Золотухин.

Если не будет хватать дополнительных средств на всех, то их не будут выплачивать никому и в дальнейшем это только повлечет бесконечные судебные процессы,

– отмечает юрист.

Поэтому многие общественные организации и экспертные объединения призывают Владимира Зеленского наложить вето на закон № 8312, а доработать профильный закон, который поможет сделать государство более обороноспособным.

Расходы на оборону увеличивают