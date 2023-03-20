Деяким українцям виплатять кошти у разі каліцтва або смерті через війну

Мова йде про працівників об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовців та журналістів, які загинули або постраждали під час виконання професійних обов'язків у період воєнного стану.

У разі отримання шкоди здоров'ю або смерті держава виплатить одноразову допомогу:

у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 1 мільйон гривень;

у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – від 200 до 800 тисяч гривень.

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Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні,

– прокоментував законопроєкт нардеп Олексій Гончаренко.

Відомо, що на кінець квітня 2022 року кількість загиблих державних службовців становила 67 осіб, їх загальна чисельність – 171 тисяч (таким чином % складає 0,039, в сумах виплат – 67 мільйонів гривень). Кількість загиблих працівників закладів охорони здоров’я становила 9 осіб, загальна чисельність – 420 тисяч осіб (% складає 0,002, в сумах виплат 9 мільйонів гривень). Аналогічним чином виглядатиме орієнтовний розрахунок щодо поранених.

З числа журналістів під час війни в Україні загинуло 12 осіб, 19 українських представників ЗМІ дістали поранення.

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