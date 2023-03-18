Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7198 щодо компенсації за зруйноване житло, яке Верховна Рада схвалила 23 лютого 2023 року.

Дивіться також Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

Що передбачає закон

Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, види компенсації, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.

Важливо, що громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.

Хто зможе отримати компенсацію

Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);

Фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

Спадкоємці вищевказаних людей.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Як подати заявку

Механізм отримання компенсації відбуватиметься у декілька етапів:

Перший етап – подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла. Заявку можна подати через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса; Другий етап – розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації; Третій етап – прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.

Довідка. Згідно з підрахунками, понад 1 мільйон українців залишилися без житла внаслідок російської агресії. Станом на початок березня через портал "Дія" українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла. Про найбільше руйнувань заявлено в Донецькій, Харківській та Київській областях.

Звідки Україна візьме кошти на компенсації

Є низка джерел, звідки Україна забезпечуватиме людей компенсацією за зруйноване житло: