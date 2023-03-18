Владимир Зеленский подписал законопроект №7198 о компенсации за разрушенное жилье, одобренное Верховной Радой 23 февраля 2023 года.
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Что предусматривает закон
Закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, виды компенсации, способ оценки и принятия решения о предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья.
Важно, что граждане, лишившиеся дома, смогут самостоятельно выбрать жилье, независимо от его местопребывания, а государство перечислит средства продавцу жилья.
Кто сможет получить компенсацию
- Владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
- Заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);
- Физические лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства;
- Члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;
- Наследники вышеуказанных людей.
- Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается возобновления общего имущества многоквартирного дома.
Как подать заявку
Механизм получения компенсации будет проходить в несколько этапов:
- Первый этап – подача заявки по разрушенному в результате боевых действий жилью. Заявку можно подать через Дию, ЦПАУ, органы соцзащиты или нотариуса;
- Второй этап – рассмотрение заявки, осмотр разрушенного жилья и определение суммы компенсации;
- Третий этап – принятие решения о его предоставлении. Процедура занимает 30 дней.
Откуда Украина возьмет средства на компенсацию
Есть ряд источников, откуда Украина будет обеспечивать людей компенсацией за разрушенное жилье:
- Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры,
- Средства государственного и местных бюджетов,
- Средства МФО, других кредиторов и инвесторов,
- Международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь,
- Репарации или другие взыскания из России.