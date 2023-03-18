Владимир Зеленский подписал законопроект №7198 о компенсации за разрушенное жилье, одобренное Верховной Радой 23 февраля 2023 года.

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Что предусматривает закон

Закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, виды компенсации, способ оценки и принятия решения о предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья.

Важно, что граждане, лишившиеся дома, смогут самостоятельно выбрать жилье, независимо от его местопребывания, а государство перечислит средства продавцу жилья.

Кто сможет получить компенсацию

Владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

Заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

Физические лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства;

Члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;

Наследники вышеуказанных людей.

Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается возобновления общего имущества многоквартирного дома.

Как подать заявку

Механизм получения компенсации будет проходить в несколько этапов:

Первый этап – подача заявки по разрушенному в результате боевых действий жилью. Заявку можно подать через Дию, ЦПАУ, органы соцзащиты или нотариуса; Второй этап – рассмотрение заявки, осмотр разрушенного жилья и определение суммы компенсации; Третий этап – принятие решения о его предоставлении. Процедура занимает 30 дней.

Справка. Согласно подсчетам, более 1 миллиона украинцев остались без жилья в результате российской агрессии. По состоянию на начало марта через портал Дия украинцы подали уже 335 тысяч заявок о повреждении или разрушении жилья. О наибольшем разрушении заявлено в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Откуда Украина возьмет средства на компенсацию

Есть ряд источников, откуда Украина будет обеспечивать людей компенсацией за разрушенное жилье: