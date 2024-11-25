Які виплати та пільги можуть отримати діти війни

Дітьми війни вважають осіб, які були неповнолітніми під час Другої світової війни. Такий статус надає людині право на певні пільги та виплати.

Пільги дітей війни

Люди зі статусом Діти війни можуть отримувати ряд пільг протягом життя, передає 24 Канал з посиланням на статтю 5 закону "Про соціальний захист дітей війни".

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Для них доступні таки пільги:

пріоритетне збереження робочого місця під час скорочення штату;

право обирати зручний час для щорічної відпустки;

додаткова неоплачувана відпустка (до 2 тижнів на рік);

виплата допомоги у разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати;

пріоритетне отримання земельних ділянок для будівництва або садівництва;

25% знижка на оплату комунальних послуг за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не перевищує 4 240 гривень.

Для таких пільг у пенсійному посвідчені має стояти спеціальний штамп.

Що отримують сучасні діти війни

Діти, які постраждали внаслідок нинішньої війни в Україні теж мають право на пільги. До них належать ті, хто зазнав травм, перебував у зоні бойових дій, полоні, чи став жертвою насильства.

Вони отримують:

щорічну допомогу на оздоровлення;

компенсацію витрат на психологічну підтримку;

цільову допомогу на навчання та проживання (близько 3000 гривень на місяць);

безплатне харчування в закладах освіти.

Для того, щоб отримати цей статус, особа має подати заяву разом із необхідними документами до органів соціального захисту населення. Крім того, місцеві територіальні громади можуть надавати додаткові пільги, наприклад, знижки на комунальні та транспортні послуги.