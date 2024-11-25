Льготы детей войны

Люди со статусом Дети войны могут получать ряд льгот в течение жизни, передает 24 Канал со ссылкой на статью 5 закона "О социальной защите детей войны".

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Для них доступны такие льготы:

  • приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата;
  • право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;
  • дополнительный неоплачиваемый отпуск (до 2 недель в год);
  • выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;
  • приоритетное получение земельных участков для строительства или садоводства;
  • 25% скидка на оплату коммунальных услуг при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.

Для таких льгот в пенсионном удостоверении должен стоять специальный штамп.

Что получают современные дети войны

Дети, которые пострадали в результате нынешней войны в Украине тоже имеют право на льготы. К ним относятся те, кто получил травмы, находился в зоне боевых действий, плену, или стал жертвой насилия.

Они получают:

  • ежегодную помощь на оздоровление;
  • компенсацию расходов на психологическую поддержку;
  • целевую помощь на обучение и проживание (около 3000 гривен в месяц);
  • бесплатное питание в учебных заведениях.

Для того, чтобы получить этот статус, лицо должно подать заявление вместе с необходимыми документами в органы социальной защиты населения. Кроме того, местные территориальные общины могут предоставлять дополнительные льготы, например, скидки на коммунальные и транспортные услуги.