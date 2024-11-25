Льготы детей войны
Люди со статусом Дети войны могут получать ряд льгот в течение жизни, передает 24 Канал со ссылкой на статью 5 закона "О социальной защите детей войны".
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Для них доступны такие льготы:
- приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата;
- право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;
- дополнительный неоплачиваемый отпуск (до 2 недель в год);
- выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;
- приоритетное получение земельных участков для строительства или садоводства;
- 25% скидка на оплату коммунальных услуг при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.
Для таких льгот в пенсионном удостоверении должен стоять специальный штамп.
Что получают современные дети войны
Дети, которые пострадали в результате нынешней войны в Украине тоже имеют право на льготы. К ним относятся те, кто получил травмы, находился в зоне боевых действий, плену, или стал жертвой насилия.
Они получают:
- ежегодную помощь на оздоровление;
- компенсацию расходов на психологическую поддержку;
- целевую помощь на обучение и проживание (около 3000 гривен в месяц);
- бесплатное питание в учебных заведениях.
Для того, чтобы получить этот статус, лицо должно подать заявление вместе с необходимыми документами в органы социальной защиты населения. Кроме того, местные территориальные общины могут предоставлять дополнительные льготы, например, скидки на коммунальные и транспортные услуги.