Допомога дітям ВПО: які зміни чекають на новонароджених

Довгий час в Україні був юридичний казус через який діти, яких реєстрували за місцем куди переїхали батьки ВПО, не отримували статус переселенця і відповідні пільги. Уряд виправив цю ситуацію.

Яку допомогу отримають діти ВПО

Фінансова допомога для ВПО доступна для усіх, хто був вимушений змінити своє місце проживання внаслідок війни.

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Сума виплат для переселенців така

2 000 гривень – дорослі;

3 000 гривень – діти та особи з інвалідністю.

Законодавчий казус полягав саме у тому, що дітьми ВПО вважалися ті, які були народжені на території, що зараз окупована або є зоною бойових дій. А от новонароджене маля не було зафіксоване як переселенець. Оскільки реєстрацію немовля отримувало в іншому місці.

Однак зараз цю ситуацію виправили. Якщо батьки малюка ВПО, то крихітка також отримує статус переселенця.

Виплати для новонароджених ВПО становитимуть 3000 грн.

Також варто зазначити, що діти зі статусом переселенця мають такі пільги:

безкоштовне харчування у дитсадках, профорієнтованих закладах та школах;

безкоштовне оздоровлення;

державна цільова підтримка при вступі до ВНЗ, за умови, якщо це денна форма навчання.

Які зміни чекають на ВПО у серпні

З 1 серпня держава розпочала моніторинг виплат. Грошова допомога, яка надається переселенцям, буде скасована у деяких категорій населення:

ті, хто знаходиться за кордоном понад 30 календарних днів (виключення складають відрядження, стажування, догляд за рідними);

особи, що придбали авто, житло чи валюту більше ніж на 100 тисяч гривень;

люди, що повернулися на своє місце проживання;

ті, хто має депозит більше ніж на 100 тисяч гривень;

громадяни, які мають житло, що не знаходиться на окупованій території або у зоні бойових дій.

Усі ті, хто не входить в жодну з вказаних категорій, отримуватимуть кошти й надалі.