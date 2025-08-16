Українські діти, котрі постраждали через російську агресію, мають право на певні пільги. Однак для цього їм необхідно отримати спеціальний статус.

Хто може отримати статус "Дитина війни"?

Дітям віком до 18 років, які постраждали внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій, наразі надають статус "Дитина війни", повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду.

Втім, претендувати на цей статус діти можуть діти, які:

постраждали фізично, перебуваючи у зоні бойових дій, через що наразі мають проблеми зі здоров'ям;

зазнали сексуального насильства за час війни;

були незаконно викрадені або утримувалися в полоні;

зазнали психологічного насильства під час тимчасової окупації чи в зоні бойових дій через полон або каліцтво їхніх батьків.

Важливо! Статус "Дитина війни" надається за умови, що представники дитини нададуть докази злочину, який вчинили щодо дитини. Наприклад, це може бути висновок судово-медичної експертизи.

Як оформити статус "Дитина війни"?

Статус "Дитина війни" оформляє законний представник чи опікун дитини. Йому потрібно подати заяву та пакет документів до служби у справах неповнолітніх за місцем проживання.

У переліку документів мають бути:

документ, який підтверджує особу як законного представника дитини;

довідка про перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (за наявності);

паспорт громадянина України та закордонний (за наявності);

свідоцтво про народження дитини чи інший документ, який підтверджує її особу;

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності).

Варто знати! Статус "Дитина війни" не передбачає якихось додаткових виплат для неповнолітніх. Однак вони мають право на пільги, а саме на зарахування до дитсадка першочергово та на безоплатне харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, як державних, так і приватних.