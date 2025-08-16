Украинские дети, которые пострадали из-за российской агрессии, имеют право на определенные льготы. Однако для этого им необходимо получить специальный статус.

Кто может получить статус "Ребенок войны"?

Детям в возрасте до 18 лет, пострадавших в результате вооруженных конфликтов или военных действий, сейчас предоставляют статус "Ребенок войны", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства.

Впрочем, претендовать на этот статус дети могут дети, которые:

пострадали физически, находясь в зоне боевых действий, из-за чего сейчас имеют проблемы со здоровьем;

подверглись сексуальному насилию за время войны;

были незаконно похищены или содержались в плену;

подверглись психологическому насилию во время временной оккупации или в зоне боевых действий из-за плена или увечья их родителей.

Важно! Статус "Ребенок войны" предоставляется при условии, что представители ребенка предоставят доказательства преступления, которое совершили в отношении ребенка. Например, это может быть заключение судебно-медицинской экспертизы.

Как оформить статус "Ребенок войны"?

Статус "Ребенок войны" оформляет законный представитель или опекун ребенка. Ему нужно подать заявление и пакет документов в службу по делам несовершеннолетних по месту жительства.

В перечне документов должны быть:

документ, подтверждающий личность как законного представителя ребенка;

справка о пребывании ребенка на учете внутренне перемещенных лиц (при наличии);

паспорт гражданина Украины и заграничный (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность;

выписка из реестра территориальной общины (при наличии).

Стоит знать! Статус "Ребенок войны" не предусматривает каких-то дополнительных выплат для несовершеннолетних. Однако они имеют право на льготы, а именно на зачисление в детсад в первую очередь и на бесплатное питание в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, как государственных, так и частных.