Дітям загиблих військовослужбовців підвищили виплати

З 1 квітня розміри соціальних виплат для дітей загиблих добровольців були збільшені. Йдеться, зокрема, про дітей добровольців, які не входили до складу ДФТГ.

Скільки платитимуть дітям

На початку повномасштабної війни багато добровольців вступили до лав захисників країни без офіційного включення до добровольчих формувань територіальних громад.

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Через відсутність належного законодавчого регулювання діти таких військовослужбовців отримували менші виплати у разі їх загибелі, ніж діти інших військових.

! У березні 2024 року Уряд України ухвалив рішення про збільшення державної соціальної допомоги для дітей загиблих добровольців, які не були частинами ДФТГ.

Тож, з 1 квітня встановлено нові розміри допомоги: 7800 гривень на місяць на одну дитину та 6100 гривень на дитину в сім'ях з двома та більше дітьми. Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звертатися за їх призначенням.

Додаткові виплати військовим

! Діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у випадку втрати годувальника, якщо батьки мали необхідний страховий стаж. У разі недостатності стажу надається державна соціальна допомога.

Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив рішення, яке зобов'язує уряд затвердити постанову про виплату 70 тисяч гривень тим військовослужбовцям, що виконують бойові завдання на передовій.

! Також скоро буде представлено законопроєкт про ротацію військовослужбовців.

Зазначаємо, що виплати військовослужбовцям під час воєнного стану діляться на два види: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду, що включає надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.