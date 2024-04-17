Сколько будут платить детям
В начале полномасштабной войны многие добровольцы вступили в ряды защитников страны без официального включения в добровольческие формирования территориальных общин.
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Из-за отсутствия надлежащего законодательного регулирования дети таких военнослужащих получали меньшие выплаты в случае их гибели, чем дети других военных.
Поэтому, с 1 апреля установлены новые размеры помощи: 7800 гривен в месяц на одного ребенка и 6100 гривен на ребенка в семьях с двумя и более детьми. Эти выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращаться за их назначением.
Дополнительные выплаты военным
Напомним, недавно парламент принял решение, которое обязывает правительство утвердить постановление о выплате 70 тысяч гривен тем военнослужащим, выполняющим боевые задачи на передовой.
Отмечаем, что выплаты военнослужащим во время военного положения делятся на два вида: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, включающее надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.