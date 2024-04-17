Почему растут пенсии в мае

На май не запланировано индексации или перерасчета пенсионных выплат. Однако повышение пенсий все равно состоится.

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В частности, вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Это произойдет благодаря начислению надбавок по возрасту. Сейчас эти доплаты следующие:

лицам от 70 до 74 лет включительно предоставляют 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка по возрасту начисляется пенсионеру автоматически. Главным условием является то, что пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривен.

Кто может получить доплату тысячу гривен

Доплата в размере 944 гривны предоставляется пенсионерам, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и поэтому не могут самостоятельно за собой ухаживать. Для получения такой надбавки нужно обратиться в ПФУ. К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие потребность.

Чтобы получить такую доплату, лицо должно соответствовать следующим критериям:

быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве и нуждаться в постороннем уходе (от социальных работников);

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Указанная надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть от 2 361 гривны.