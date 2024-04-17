Чому зростають пенсії у травні

На травень не заплановано індексації або перерахунку пенсійних виплат. Однак, підвищення пенсій однаково відбудеться.

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Зокрема, зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Це відбудеться завдяки нарахуванню надбавок за віком. Зараз ці доплати такі:

особам від 70 до 74 років включно надають 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком нараховується пенсіонеру автоматично. Головною умовою є те, що пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

Хто може отримати доплату тисячу гривень

Доплата у розмірі 944 гривні надається пенсіонерам, які мають погіршений стан здоров'я і через це не можуть самостійно за собою доглядати. Для отримання такої надбавки потрібно звернутися у ПФУ. До заяви обов'язково потрібно додати документи, що підтверджують потребу.

Щоб отримати таку доплату, особа має відповідати таким критеріям:

бути старше 80 років;

проживати на самоті і потребувати стороннього догляду (від соціальних працівників);

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Вказана надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2 361 гривні.