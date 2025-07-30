У середу, 30 липня, уряд затвердив запуск сервісу "ДІя. Картка". Він має змінити систему державних виплат в Україні.

Які переваги даватиме "Дія. Картка"?

Цифрова "Дія. Картка" стане універсальним інструментом, який дозволить українцям отримувати усі види соціальної допомоги від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

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За словами прем'єрки, завдяки цьому сервісу держава матиме дієвий інструмент для контролю за цільовим використанням коштів.

Запровадження "Дія.Картки" дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки,

– зазначила Свириденко.

Натомість цифрова картка відкриває нові можливості для українців, а саме:

один зручний цифровий інструмент, який надасть доступ до всіх видів допомоги;

запуск таких ініціатив уряду, як "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт", а невдовзі й "Пакунок школяра";

можливість отримувати на цю картку допомоги для внутрішньо переміщених осіб, по безробіттю, пенсії, виплати військових облігацій, міжнародної допомоги.

Своєю чергою, держава зможе за допомогою "Дія.Картки" контролювати використання виплат. Наприклад, зможуть відстежити, чи витрачаються "дитячі" кошти на купівлю товарів для дітей.

Більше не доведеться відкривати окрему картку для отримання допомоги чи інших державних виплат. Тепер ви матимете одразу кілька рахунків на "Дія.Картці",

– додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливо! "Дія.Картка" буде синхронізована з мобільним додатком "Дія" і доступна у банках, які співпрацюють з платформою.