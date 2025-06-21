Українцям розповіли, як реально збільшити пенсію

Українцям розповіли про ефективні методи, які допоможуть збільшити розмір пенсійних виплат. Як отримувати більше після виходу на пенсію, читайте далі.

Як збільшити пенсію самостійно

Середній розмір пенсії в Україні у 2025 році становить близько 5 780 гривень, що на 400 гривень більше, ніж минулого року. Якщо хочете отримувати більші виплати, варто знати про дієві способи їх збільшення, розповідає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Працюйте офіційно з вищою зарплатою

Якщо ще маєте роки до виходу на пенсію, шукайте роботу з кращою оплатою. Ваша майбутня пенсія напряму залежить від офіційного доходу

Виключайте "невигідні" періоди роботи

Перед подачею документів на пенсію проконсультуйтеся з ПФУ, щоб виключити з розрахунку періоди з низькою зарплатою. Це допоможе підвищити розмір виплат.

Відтерміновуйте вихід на пенсію

Кожен місяць додаткової роботи після пенсійного віку збільшує пенсію на 0,5%. Якщо працюватимете понад 5 років, доплата зросте до 0,75% щомісяця. Наприклад, вихід на пенсію у 66 замість 60 років дасть +39% до виплат.

Важливо! Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, потрібно мати 32 роки стажу. Якщо менше стажу, то пенсійний вік зростає.

Доплачуйте єдиний соціальний внесок самостійно

Якщо працюєте на мінімальну зарплату, можете додатково платити ЄСВ. Це підвищить розрахункову зарплату і збільшить пенсію.

Скористайтеся благодійними внесками меценатів

Через портал Пенсійного фонду меценати можуть робити пожертви, частина з яких спрямовується конкретним пенсіонерам, що допомагає збільшити їхні виплати.