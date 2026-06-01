Мінус 5 гривень на літрі: яке пальне скоро стрімко подешевшає в Україні

Червень може стати для українців місяцем суттєвого подешевшання дизелю та автогазу. Яких цін очікувати найближчим часом – розповідаємо далі.

Як знижуватимуться ціни на пальне в Україні?

Середні ціни на дизпаливо в червні можуть впасти нижче 80 гривень за літр. Значного подешевшання варто очікувати й для автогазу. Про це в коментарі 24 Каналу розповів енергетичний експерт Сергій Куюн.

Оскільки Україна імпортує понад 85% пального через руйнування інфраструктури нафтопереробки Росією, цінова картина на заправках залежить від подій на світовому ринку.

Експерт Сергій Куюн зауважує, що ціни на бензин і дизель навесні 2026 року демонстрували різноспрямовані рухи. У березні й квітні дизпаливо стрімко дорожчало, а в травні потроху пішло на спад. Водночас бензин зростав не настільки швидко в перші два місяці весни, але потім тенденція до підвищення повернулася.

За словами експерта, нині є підстави очікувати подальшого подешевшання дизелю з огляду на зниження світових цін. Однак цей процес в Україні дещо гальмують великі запаси дорогого пального з квітня й початку травня, які закуповували раніше за наявними тоді високими цінами.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Ціна могла би бути нижча на колонках, але є запаси, які сьогодні просто не дають знижуватися. Думаю, десь у найближчий тиждень ціна буде потихеньку сповзати, і за тиждень може бути пришвидшення, оскільки все більше дешевих партій заходить в Україну. Якщо сьогодні середня ціна на дизель близько 85 гривень, то я думаю, що за тиждень, за 10 днів, вона може опуститися нижче 80 гривень за літр.

Істотного здешевшання можна очікувати й від автогазу. Зі слів Сергія Куюна, деякі великі світові виробники оголосили про суттєве зниження цін у червні. Наразі конкретики немає, але падіння має бути відчутним для українців.

Водночас щодо бензину найближчим часом очікувати рухів вгору також не варто. Експерт каже, що цей вид пального також може почати дешевшати, хоч і повільніше, ніж інші.

Які середні ціни на пальне в Україні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", 1 червня в Україні зафіксували наступні середні ціни на пальне:

Бензин А-95 преміум – 79,93 гривні за літр;

Бензин А-95 – 75,98 гривні за літр;

Бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;

Дизельне паливо – 85,54 гривні за літр;

Газ автомобільний – 46,45 гривні за літр.

Порівняно з середніми цінами від 1 травня, преміальний бензин подорожчав на 4 гривні 19 копійок, А-95 додав у ціні 3 гривні 62 копійки, А-92 – 2 гривні 53 копійки. Натомість дизпаливо у середньому здешевшало на 2 гривні 50 копійок, автогаз – на 2 гривні 17 копійок.

Чому ціни на пальне в Україні зросли?

Різке зростання цін у світі запустили війна в Ірані й блокування Ормузької протоки, через яку постачають близько 20% світового обсягу нафти. Це позначилося й на вартості продуктів її переробки. Однак, як зазначав експерт Сергій Куюн, здорожчання дизпалива в березні значною мірою було ажіотажним, оскільки ціни пішли на спад без поновлення експорту протокою.

Україна імпортує пальне з-за кордону, тому цінові коливання на європейському та світовому ринках істотно впливають на внутрішню ситуацію. Мережі АЗК пояснювали підвищення цін на заправках зростанням світових котирувань на нафту та нафтопродукти, курсом долара, подорожчанням логістики й неможливістю робити великі запаси ресурсів в умовах війни.

Водночас експерти з енергетики Володимир Омельченко та Геннадій Рябцев звертали увагу на можливість завищеної маржі, яку отримували великі трейдери завдяки домінуванню на ринку.