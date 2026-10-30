Трамп змушує американський бізнес купувати російський дизель

Гучні політичні домовленості щодо порятунку паливного ринку обернулися несподіваним спротивом з боку великого бізнесу. Замість очікуваного розвантаження танкерів у портах розгортається справжнє протистояння між владою та приватним сектором.

Чому бізнес чинить опір адміністрації

Розв'язка цієї ситуації безпосередньо вплине на ціни на американських АЗС та визначить, чи отримає країна-агресорка нові мільйони доларів для фінансування війни. Представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель у рамках домовленостей Дональда Трампа, про що пише The Washington Sun.

Американські компанії категорично не хочуть брати на себе ризики, пов'язані з купівлею токсичного палива у Росії. І Москва, і Вашингтон пропонують значні знижки, але стикаються зі стіною опору через величезні репутаційні та юридичні загрози для бізнесу.

Зверніть увагу! Галузеві аналітики зазначають, що комерційні власники вантажів тижнями намагалися продати ресурс, але так і не знайшли жодного покупця серед місцевих компаній. На момент завантаження на танкери у дизелю з Росії взагалі не було підтвердженого контракту.

Які наслідки загрожують покупцям "токсичного" палива

Демократи в Конгресі стверджують, що указ президента порушує чинні закони про санкції. Сенатор Річард Блюменталь надіслав листи власникам суден із вимогою змінити курс і не заходити в американські порти.

Будь-яка компанія чи особа, яка розглядає можливість придбання російського дизельного палива, має усвідомлювати, що вчиняє злочин,

– наголосив Блюменталь.

Він додав, що порушників можуть притягнути до відповідальності в майбутньому, навіть якщо зараз на це закривають очі.

Через такий безпрецедентний тиск танкери, ймовірно, змінять кінцевий пункт призначення на Бразилію. Ця країна вже закуповує значні обсяги нафтопродуктів у Росії з часу введення санкцій у 2022 році.

Що відомо про передісторію дизельної угоди

Спроби наповнити ринок дешевим ресурсом почалися після того, як Дональд Трамп досяг згоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання пального. Як вже повідомлялося, перші танкери з російським дизелем вирушили до США ще в середині жовтня, причому одне із суден перебуває під жорсткими санкціями.

Попри гучні обіцянки збити ціни на заправках перед виборами, ця стратегія зазнала краху. Замість здешевлення, вартість галона дизельного пального у США підскочила до 6,35 долара, адже економіка ворога тріщить по швах і фізично не здатна покрити дефіцит на світовому ринку.