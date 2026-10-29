Дизель у США дорожчає: чому угода Трампа та Путіна не працює

Чому американські водії платять більше за пальне

Середня вартість галона дизельного пального у США підскочила на 7 центів і сягнула позначки 6,35 долара, пише WSJ.

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Такий "неприємний сюрприз" для автомобілістів зафіксувала Американська автомобільна асоціація (AAA) одразу після новин про спроби наповнити ринок російським ресурсом. До моменту гучних заяв ціна трималася на рівні 6,28 долара за галон.

Зокрема, Дональд Трамп ще 9 жовтня у своїй соцмережі Truth Social заявив, що досяг згоди з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Росія нібито погодилася постачати на ринки США та світу свій дизель:

понад 300 тисяч тонн зараз;

ще 500 тисяч тонн у листопаді;

а згодом додати ще 1 мільйон тонн.

За даними сервісу відстеження суден Kpler, минулого тижня танкер із майже 300 тисячами барелів російського дизелю дійсно вийшов із порту Приморськ. Спочатку судно взяло курс на Нью-Йорк, але згодом раптово змінило статус на "за вказівкою замовника".

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Зауважте! Це прямо вказує на те, що кінцевий пункт розвантаження досі висить у повітрі, а реальне постачання до США залишається під питанням.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Економічні аналітики вкрай скептично оцінюють здатність Росії збити високі ціни на пальне. Економіка ворога тріщить по швах: через експортні обмеження та поганий технічний стан нафтопереробних заводів країна фізично не здатна виконати ці обіцянки.

Навіть якщо Росія виконає свої зобов’язання, обіцяні обсяги становитимуть лише невелику частину дефіциту на світовому ринку– йдеться у матеріалі.

За підрахунками експертів, цього місяця реальне постачання ледь перевищить 100 тисяч барелів на добу, тоді як ще торік Росія експортувала близько 800 тисяч барелів щодня.

Нагадаємо, що не все так просто щодо російського дизелю. Річ у тім, що американські компанії, які імпортують продукцію з порушенням законодавства США, можуть зіткнутися з кримінальною та цивільною відповідальністю.