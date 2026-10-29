Дизельное топливо в США дорожает: почему соглашение Трампа и Путина не работает

Дизельна угода Трампа та Путіна / Фото Getty Images
Громкие политические обещания о спасении рынка топлива обернулись неожиданным ударом. Вместо ожидаемого снижения цен на заправках наблюдается неприятная тенденция к росту стоимости топлива.
Почему американские водители платят больше за топливо
Средняя стоимость галлона дизельного топлива в США подскочила на 7 центов и достигла отметки 6,35 доллара, пишет WSJ.
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Такой "неприятный сюрприз" для автомобилистов зафиксировала Американская автомобильная ассоциация (AAA) сразу после новостей о попытках наполнить рынок российским топливом. До момента громких заявлений цена держалась на уровне 6,28 доллара за галлон.
В частности, Дональд Трамп еще 9 октября в своей социальной сети Truth Social заявил, что достиг соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Россия якобы согласилась поставлять на рынки США и мира свой дизель:
- более 300 тысяч тонн сейчас;
- еще 500 тысяч тонн в ноябре;
- а впоследствии добавить еще 1 миллион тонн.
По данным сервиса отслеживания судов Kpler, на прошлой неделе танкер с почти 300 тысячами баррелей российского дизельного топлива действительно вышел из порта Приморск. Сначала судно взяло курс на Нью-Йорк, но впоследствии внезапно изменило статус на "по указанию заказчика".
Обратите внимание! Это прямо указывает на то, что конечный пункт разгрузки до сих пор висит в воздухе, а реальные поставки в США остаются под вопросом.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Экономические аналитики крайне скептически оценивают способность России сбить высокие цены на топливо. Экономика противника трещит по швам: из-за экспортных ограничений и плохого технического состояния нефтеперерабатывающих заводов она физически не способна выполнить эти обещания.
Даже если Россия выполнит свои обязательства, обещанные объемы составят лишь небольшую часть дефицита на мировом рынке
По подсчетам экспертов, в этом месяце реальные поставки едва превысят 100 тысяч баррелей в сутки, тогда как еще в прошлом году Россия экспортировала около 800 тысяч баррелей ежедневно.
Напомним, что не все так просто с российским дизелем. Дело в том, что американские компании, импортирующие продукцию с нарушением законодательства США, могут столкнуться с уголовной и гражданской ответственностью.
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