Почему бизнес сопротивляется администрации

Развязка этой ситуации напрямую повлияет на цены на американских АЗС и определит, получит ли страна-агрессор новые миллионы долларов для финансирования войны. Представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель в рамках договоренностей Дональда Трампа, о чем пишет The Washington Sun.

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Американские компании категорически не хотят брать на себя риски, связанные с закупкой токсичного топлива у России. И Москва, и Вашингтон предлагают значительные скидки, но сталкиваются со стеной сопротивления из-за огромных репутационных и юридических угроз для бизнеса.

Обратите внимание! Отраслевые аналитики отмечают, что коммерческие владельцы грузов неделями пытались продать топливо, но так и не нашли ни одного покупателя среди местных компаний. На момент погрузки на танкеры у дизельного топлива из России вообще не было подтвержденного контракта.

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Какие последствия грозят покупателям "токсичного" топлива

Демократы в Конгрессе утверждают, что указ президента нарушает действующие законы о санкциях. Сенатор Ричард Блюменталь направил письма владельцам судов с требованием изменить курс и не заходить в американские порты.

Любая компания или лицо, рассматривающее возможность приобретения российского дизельного топлива, должно осознавать, что совершает преступление– подчеркнул Блюменталь.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Он добавил, что нарушителей могут привлечь к ответственности в будущем, даже если сейчас на это закрывают глаза.

Из-за такого беспрецедентного давления танкеры, вероятно, изменят конечный пункт назначения на Бразилию. Эта страна уже закупает значительные объемы нефтепродуктов у России со времени введения санкций в 2022 году.

Что известно о предыстории дизельной сделки

Попытки наполнить рынок дешевым ресурсом начались после того, как Дональд Трамп достиг соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках топлива. Как уже сообщалось, " первые танкеры с российским дизельным двигателем " отправились в США еще в середине октября, причем одно из судов находится под жесткими санкциями.

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Несмотря на громкие обещания снизить цены на заправках перед выборами, эта стратегия потерпела крах. Вместо удешевления цены на " стоимость галлона дизельного топлива в США резко выросла " выросли до 6,35 доллара, ведь экономика врага трещит по швам и физически не способна покрыть дефицит на мировом рынке.