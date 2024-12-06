Сербія хоче і надалі отримувати природний газ з Росії: що відомо

Сербія уже веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Угода мала б завершитись у березні наступного року.

Для чого Сербії російський газ

Сербія прагне зберегти обсяги майбутніх поставок на такому ж рівні, як і зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Заступник прем’єр-міністра Сербії Александар Вулін в своєму інтерв'ю зазначив, що міцні відносини з Москвою дають сербському уряду можливість обговорювати питання газової угоди на вигідних умовах. До того ж серби готові адаптуватися до зміни формату оплати за російський газ.

Александар Вулін Заступник прем’єр-міністра Сербії Щодо платежів, ми зробимо все, про що буде домовлено з Росією.

Зараз Сербія споживає орієнтовно 3 мільярдів кубометрів газу на рік. Дві третини цієї кількості – від "Газпрому".

Серби продовжують працювати над диверсифікацією джерел енергії. Зокрема, зараз Сербія закуповує газ і у Азербайджану.

Зверніть увагу! Сербія не підтримала західні санкції проти Росії. Однак, серби засудили російську агресію і надали допомогу Україні.