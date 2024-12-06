Для чего Сербии российский газ для Сербии

Сербия стремится сохранить объемы будущих поставок на таком же уровне, как и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин в своем интервью отметил, что прочные отношения с Москвой дают сербскому правительству возможность обсуждать вопрос газовой сделки на выгодных условиях. К тому же сербы готовы адаптироваться к изменению формата оплаты за российский газ.

Александар Вулин Заместитель премьер-министра Сербии По платежам, мы сделаем все, о чем будет договорено с Россией.

Сейчас Сербия потребляет ориентировочно 3 миллиардов кубометров газа в год. Две трети этого количества – от "Газпрома".

Сербы продолжают работать над диверсификацией источников энергии. В частности, сейчас Сербия закупает газ и у Азербайджана.

Обратите внимание! Сербия не поддержала западные санкции против России. Однако сербы осудили российскую агрессию и оказали помощь Украине.