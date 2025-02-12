Аби уникнути подвійної оплати: скільки часу потрібно зберігати квитанції за комуналку

Юристи рекомендують зберігати квитанції за комунальні послуги, щоб уникнути подвійної оплати. Як довго їх потрібно зберігати та коли ще вони можуть знадобитися, читайте далі.

Для чого варто зберігати чеки про оплату ЖКП

Іноді у споживачів виникають суперечки з постачальниками комунальних послуг або компаніями-управителями. Для вирішення конфліктів на вашу користь краще зберігати квитанції про оплату, оскільки вони можуть стати важливими доказами в суді, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії"

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Квитанції можуть бути корисними в таких випадках:

збій у системі зберігання даних, коли інформація про оплату втрачена або відновлена неправильно;

зміна тарифів чи інші обставини, які спричинили плутанину в платежах;

помилки працівників компаній-постачальників комунальних послуг.

До того ж електронні квитанції також діють у суді, якщо оплата була здійснена через банк. Проте, у разі спорів, краще звернутися до банку за виписками і отримати їх в роздрукованому вигляді з підписом та печаткою установи.