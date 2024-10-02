Чи варто громадянам, які мають пенсію по інвалідності, переходити на виплату за віком

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", українські пенсіонери не можуть отримувати дві пенсії одночасно. Навіть за умови, що такі громадяни мають підстави для отримання різних видів виплат.

Яку пенсію краще обрати

Пенсіонер має самостійно обрати яку пенсію він буде отримувати. У деяких випадках виплата за віком може бути вигіднішою ніж за інвалідністю, повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Зараз в Україні є такі види пенсій: за втратою годувальника, за віком, по інвалідності, за вислугою років.

Яке співвідношення виплат по інвалідності та за віком:

люди, які мають інвалідність I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

інвалідність II групи – 90%;

інвалідність III групи – 50%.

Тобто, для осіб з I та II групою виплати по інвалідності можуть бути вигіднішими за вікові. А от тим, хто має III групу, варто звернути увагу на пенсію за віком.

Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Мається на увазі, що при розрахунках враховується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком.