Ще один крок до енергетичної незалежності: до Чехії вперше не надходить російська нафта

Вперше в історії до Чехії не надходить російська нафта. Цьому сприяло завершення розширення західного нафтопроводу TAL.

Чехія стала незалежною від нафти Росії

Після більш ніж 60 років Чехія стала незалежною від нафтопроводу "Дружба", пише 24 Канал з посиланням на ČTK.

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Перші збільшені постачання нафти не російського походження прибули з резервуарного терміналу в Трієсті до Центрального нафтосховища в Нелагозевсі. Звідти нафта буде доставлена на нафтопереробний завод у Літвінові.

Зокрема нафта з нафтопроводу "Дружба" не постачається до Чехії вже кілька тижнів. А завод у Літвінові технічно готовий до переходу на неросійську нафту.

Ми завершили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності,

– заявив прем’єр прем’єр-міністр Петр Фіала та додав, що це посилює енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок робила Чехію вразливою.

Зверніть увагу! Тепер Чехія зможе отримувати до 8 мільйонів тонн нафти щороку із західних нафтопроводів, що повністю покриває потреби чеських НПЗ.