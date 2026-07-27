Зміни у "Національному кешбеку": як розширюється популярна програма

У програмі "Національний кешбек" відбулося оновлення. До неї долучилися ще два українські банки.

Що відбулося у змінах щодо Нацкешбеку

Тепер Alliance bank та KredoBank є учасниками програми Національний кешбек, про що повідомили у Міністерстві економіки України.

Наразі до програми долучилися 22 банки-учасники. Це робить Нацкешбек ще доступнішим для користувачів.

Ба більше, за останні два місяці до програми Національного кешбеку приєдналися майже 500 тисяч українців. А загалом нею вже користуються понад 5 мільйонів людей.

Українцям нагадали, що за купівлю українських товарів можна отримати 15% або 5% кешбеку. А максимальна сума компенсації становить 3 тисячі гривень.

Кошти можна використати:

на сплату комуналки;

оплату коштових послуг;

купівлю ліків чи продуктів українського виробництва;

донати на ЗСУ тощо.

Нагадаємо, що українці мають витратити кешбек до 31 липня поточного року. Невикористаний залишок повернеться до бюджету після 31 числа.

А на початку липня українці вже почали отримувати кешбек за квітень. Водночас новин щодо кешбеку за травень поки що не публікували.