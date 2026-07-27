Что произошло в изменениях по Нацкешбеку

Теперь Alliance bank и KredoBank являются участниками программы "Национальный кэшбек", о чем сообщили в Министерстве экономики Украины .

В настоящее время в программу присоединились 22 банка-участника. Это делает Нацкешбек более доступным для пользователей.

Более того, за последние два месяца к программе Национального кэшбека присоединились почти 500 тысяч украинцев. В общей сложности ею уже пользуются более 5 миллионов человек .

Украинцам напомнили, что за покупку украинских товаров можно получить 15% или 5% кэшбека. А максимальная сумма компенсации составляет 3 тысячи гривен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Средства можно использовать:

в уплату коммуналки;

оплату ценовых услуг;

покупку лекарств или продуктов украинского производства;

донаты на ВСУ и т.д.

Напомним, что украинцы должны потратить кэшбек до 31 июля этого года. Неиспользованный остаток вернется в бюджет после 31 числа.

А в начале июля украинцы уже начали получать кэшбек за апрель . В то же время, новости относительно кэшбека за май пока не публиковали.