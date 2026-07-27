Что произошло в изменениях по Нацкешбеку
Теперь Alliance bank и KredoBank являются участниками программы "Национальный кэшбек", о чем сообщили в Министерстве экономики Украины .
В настоящее время в программу присоединились 22 банка-участника. Это делает Нацкешбек более доступным для пользователей.
Более того, за последние два месяца к программе Национального кэшбека присоединились почти 500 тысяч украинцев. В общей сложности ею уже пользуются более 5 миллионов человек .
Украинцам напомнили, что за покупку украинских товаров можно получить 15% или 5% кэшбека. А максимальная сумма компенсации составляет 3 тысячи гривен.
Средства можно использовать:
- в уплату коммуналки;
- оплату ценовых услуг;
- покупку лекарств или продуктов украинского производства;
- донаты на ВСУ и т.д.
Напомним, что украинцы должны потратить кэшбек до 31 июля этого года. Неиспользованный остаток вернется в бюджет после 31 числа.
А в начале июля украинцы уже начали получать кэшбек за апрель . В то же время, новости относительно кэшбека за май пока не публиковали.