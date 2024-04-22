Чи можна робити добровільні внески, якщо пенсію ще не призначили: пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, чи можливо робити добровільні внески в пенсійний фонд після 60 років, якщо пенсія ще не призначена через нестачу страхового стажу. Загалом, участь у системі пенсійного страхування можна брати з 16 років.

Як сплачуються добровільні внески

Особи, яким вже виповнилося 16 років, можуть брати участь у добровільному пенсійному страхуванні, незалежно від того, чи мають вони страховий стаж.

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Інформація про таких громадян має бути внесена до реєстру застрахованих осіб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, і вони не повинні мати статус пенсіонерів. Цей процес регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які виплати отримують пенсіонери без стажу

! Тобто добровільні пенсійні внески можна сплачувати доти, доки особі не призначать пенсію.

Мінімальні пенсійні виплати в Україні визначаються віком та страховим стажем особи. Люди віком 65 років, які не набрали необхідний страховий стаж, отримують пенсію в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум складає 2 361 гривню, а після весняної індексації пенсія збільшилася на 364 гривні та досягла 2 725 гривень.

! Пенсіонери без страхового стажу отримують державну допомогу, яка розраховується з огляду на прожитковий мінімум (2 361 гривня) і середній дохід сім'ї на одну особу за останні пів року. Проте загальна її сума не може перевищувати 3 028 гривень.

Водночас 65-річні пенсіонери з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) отримують пенсію, яка становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати. З огляду на зростання мінімальної зарплати до 8 000 гривень, мінімальна пенсія має складати 3 200 гривень, але зараз вона є 3 370 гривень.